Dyskusja o terenie przy ulicy Kazimierza Wielkiego

Przedstawiono dwie koncepcje. Pierwsza zakłada, że we wspomnianym miejscu powstałaby strefa rekreacji. Projekt przedstawia fontannę, mały amfiteatr, świetlicę dla dzieci i seniorów, wybieg dla psów lub parkingi, plac zabaw dla dzieci powyżej 10. roku życia oraz miejską łąkę. – Obszar ten zachowałby funkcję parkową – podkreśla inicjator spotkania Maciej Ziółkowski.

Pomysł utworzenia miejskiej łąki spodobał się wielu mieszkańcom.

Drugą z koncepcji przedstawiła radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. Projekt obejmuje strefę rekreacji i przedszkole.

Pomysł wybudowania w tym miejscu przedszkola spotkał się ze stanowczym sprzeciwem mieszkańców. – Chcemy spokoju i niezakorkowanych ulic – mówili mieszkańcy osiedla Piaski.

W spotkaniu dotyczącym zagospodarowania działki przy ulicy Kazimierza Wielkiego uczestniczyło około 60 mieszkańców osiedla Piaski. Osoby, które zabierały głos, podkreślały, że zależy im na funkcji rekreacyjnej tego terenu. Nie chcą tam baru, sklepu, apteki czy przedszkola.

Na zakończenie spotkania mieszkańcy otrzymali ankiety, w których mogli wypowiedzieć się na temat dwóch prezentowanych koncepcji. Mogli także wpisać swoje propozycje. Zebrane ankiety posłużą do przygotowania wniosku do planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać do 14 lutego. Wniosek może złożyć każdy gorzowianin. Dodajmy, że w budżecie miasta na 2020 rok znalazło się 110.000 złotych na rekreację w tej części Gorzowa. Podczas spotkania pojawiły się także sugestie, aby pomysły na zagospodarowanie tego terenu znalazły się również we wnioskach do budżetu obywatelskiego.