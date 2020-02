Przybywa bezrobotnych w całym regionie

Na koniec stycznia w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 1600 bezrobotnych więcej, niż pod koniec grudnia ubiegłego roku.

– Porównując rok do roku wygląda to jednak lepiej, ponieważ w stosunku do stycznia 2019 roku liczba bezrobotnych spadła aż o 15 procent – mówi Aneta Janecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

Warto zaznaczyć, że w styczniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich lubuskich powiatach, mimo iż ofert pracy i aktywizacji zawodowej było o wiele więcej, niż w poprzednim miesiącu. Takiej sytuacji nie było w naszym regionie od dawna:

Zdaniem specjalistów, wzrost bezrobocia na początku roku to typowe zjawisko i nie powinno ono nikogo niepokoić. Związane jest to m.in. z zakończeniem prac sezonowych w okresie zimowo – świątecznym. Pod koniec roku wielu pracownikom skończyły się też okresowe umowy o pracę i zarejestrowali się w urzędzie pracy, aby nie stracić prawa do świadczeń zdrowotnych.