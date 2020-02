Niepełnosprawnym łatwiej będzie załatwić sprawy w starostwie w Międzyrzeczu

Niepełnosprawni, poruszający się na wózkach, bądź mamy z wózkami z małymi dziećmi, łatwiej będą mogły dostać się do budynku, bowiem zamontowano przy wejściu specjalna pochylnię. Wprawdzie pochylnia działa już od kilku tygodni, ale to właśnie dziś oddano ją – oficjalnie – do użytku. Koszt zakupu i montażu specjalnej pochylni wyniósł 64 tysiące złotych. 17,5 tysiąca dołożył lubuski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mówi Mirosław Leśny sekretarz powiatu: