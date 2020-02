Albo mają one trudności z dojazdem na zajęcia czy rehabilitację, a jeśli już dojadą, to często wysokie krawężniki – nie mówiąc już o schodach – stanowią barierę nie do przebycia. W starostwie powiatowym w Międzyrzeczu oficjalnie przekazano do użytku pochylnię dla niepełnosprawnych i busik do przewozu dzieci z Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu:

Fot. Borys Morawiak