Charytatywnie dla Tomka

Przypomnijmy, poruszający się na wózku 36-latek od 8 lat walczy z adrenomieloneuropatią. To choroba, która powoduje porażenie nóg i prowadzi do śmierci. 20 lutego o 20:00 w Kawonie koncert charytatywny #RazemDlaTomka. Wystąpi m.in. Artur Wołk-Lewanowicz, znany z programu „The Voice of Poland”. Mówi Sawa Guzowska, organizatorka wydarzenia:

16 lutego Tomasz Guzowski wylatuje do USA, aby w San Diego rozpocząć terapię genową. Jej koszt to 1 mln dolarów. Celem jest zatrzymanie postępu choroby. Lekarze zgodzili się na spłatę kosztów leczenia ratami:

Mówił Tomasz Guzowski. Wstęp na koncert za okazaniem specjalnej cegiełki. Więcej o akcji na facebook’owym profilu „Koncert charytatywny #RazemDlaTomka”.