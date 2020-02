Złodzieje auta zatrzymani [WIDEO]

Zaskoczyli ich w tzw. dziupli, podczas demontowania auta o wartości ponad 250 tysięcy złotych. Mężczyźni trafili do aresztu. Do kradzieży doszło w ubiegłym tygodniu w nocy, na parkingu jednego z zielonogórskich osiedli. Gdy właściciel audi Q7 zorientował się rano, że auto zostało skradzione, natychmiast powiadomił policję. Po około 3 godzinach od zgłoszenia, policjanci odnaleźli samochód w tzw. dziupli w woj. dolnośląskim. Podejrzani usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia, paserstwa oraz usuwania znaków identyfikacyjnych. Grozi im do 5 lat więzienia.