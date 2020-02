Czy w sobotę siatkarze AZS-u UZ zagrają ostatni mecz w bieżącym II-ligowym sezonie? Właściwie to nie wszystko zależy od akademików.

Cały czas mają oni jeszcze matematyczne szanse na awans do play off, ale tylko w przypadku potknięcia Sobieskiego Żagań. Tymczasem AZS wybiera się w sobotę do outsidera – drużyny Rosiek Syców.

W miniony weekend liga nie grała, więc zapytaliśmy grającego trenera zielonogórzan, Wiktora Zasowskiego – co słychać w jego drużynie?