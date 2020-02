Stelmet przed Avtodorem: Powalczyć o wygraną i utrzymać szanse na play off

Zielonogórzanie podejmować będą Avtodor Saratov. Jeśli Stelmet myśli jeszcze o awansie do czołowej ósemki i udziale w play-offach nie może sobie pozwolić na porażkę. Podobnego zdania jest jeden z koszykarzy – Jarosław Zyskowski

Trener Stelmetu Żan Tabak także myśli o zwycięstwie, choć przypomina, że przed sezonem raczej nikt na poważnie nie brał pod uwagę awansu do czołowej ósemki

Kto mówi tak naprawdę o play – offach? Jeśli się uda awansować do ósemki i wygrać ligę to będzie wspaniale. Zapominamy jednak, co się działo przed sezonem i jak ten zespół był budowany. Nie mówię głośno o awansie. Raczej wykonujemy swoją robotę.

Początek meczu o 20. Relacje w Radiu Zielona Góra.