J.Kaczyński: „Nie ugniemy nie pod naciskami”

Jarosław Kaczyński napisał, że Prawo i Sprawiedliwość od początku swojego istnienia było zwolennikiem zmian w sądownictwie. Napisał, że „siły głównego nurtu, najpierw tworzące, a później utrwalające system postkomunistyczny, zawsze były zmianom w tej dziedzinie przeciwne”. Jarosław Kaczyński napisał, że wymiar sprawiedliwości pozostał jedyną sferą życia publicznego, która nie została poddana przekształceniom na miarę potrzeb państwa demokratycznego.

Prezes PiS napisał, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie w dalszym ciągu reformować wymiar sprawiedliwości. Napisał, że to co się dzieje wokół Polski w unijnych instytucjach ma znacznie szerszy wymiar niż kwestie związane z praworządnością. Jarosław Kaczyński napisał, że z traktatów europejskich jasno wynika, że sprawy ustrojowe wymiaru sprawiedliwości leżą w gestii państw członkowskich oraz że są one sobie równe w „materii organizacji sądownictwa”.

Zaznaczył, że to oznacza, iż każdy kraj może stosować te same rozwiązania, które występują w innych państwach UE. „Chce się nas przymusić do tego, by Polska godziła się na łamanie traktatów, a przez to sama uznała się za państwo członkowskie drugiej kategorii, wobec którego można sobie pozwalać na działania pozaprawne, niezgodne z traktatami europejskimi” – napisał prezes PiS.

Konwencję organizuje Solidarna Polska, która wchodzi w skład rządu Zjednoczonej Prawicy.