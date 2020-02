Lubuskie w programie „100 obwodnic”

Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało program budowy 100 obwodnic. Ma kosztować 28 miliardów złotych i doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa oraz wyprowadzenia ruchu poza tereny zurbanizowane. Na liście inwestycji znalazły się również te, które zostaną zrealizowane w naszym regionie.

Wiceminister Rafał Weber mówił, że są miasta, przez które ruch tranzytowy jest intensywny i to do nich skierowany jest program. Jak powiedział, przez miasta takie jak Kalisz, czy Starograd Gdański każdego dnia przejeżdża blisko 20 tysięcy pojazdów. Wiceminister podkreślił, że jest to ogromne utrudnienie dla ich mieszkańców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, spaliny czy hałas. Dodał, że taka sytuacja jest problematyczna także dla tych, którzy przez miasta te przejeżdżają.

Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że poza ogłoszonym dziś programem, trwają prace nad obwodnicami w ramach innych inwestycji infrastrukturalnych. „Inwestycje na drogach krajowych poza programem budowy dróg, ale te realizowane, już rozpoczęte, czy te dla których ogłoszono przetargi, również nie są tutaj uwzględnianie” – powiedział minister Adamczyk.

W ramach programu powstaną między innymi obwodnice Głogowa, Legnicy, Oławy, Brześcia Kujawskiego, Kruszwicy, Nowego Targu, Wadowic, Siedlec, Ostrołęki, Ciechanowa, Brzegu, Prudnika, Przemyśla, Sanoka, Jasła, Kolbuszowej, Augustowa, Zambrowa, Sztabina, Sztumu, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Starachowic, Wąchocka, Piszu, Olsztyna, Kalisza, Gostynia, Stargardu, Szczecinka.

Wśród lubuskich inwestycji wymienionych jest sześć. Obwodnice Dobiegniewa, Kostrzyna, Krosna Odrzańskiego, Przytocznej, Strzelec Krajeńskich oraz Wschowy z Dębową Łęką.

Pełna lista projektów do realizacji w ramach programu znajduje się na stronie 100obwodnic.pl.