Zielonogórska PO rozpoczyna kampanię

Dziś na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, Lubuskie struktury PO przedstawiły plan działania w regionie podczas kampanii wyborczej.

Mówi Marcin Pabierowski – przewodniczący klubu radnych PO w zielonogórskiej radzie miasta:

Z kolei Łukasz Pabierowski odpowiedzialny za zbiórkę podpisów pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w regionie Lubuskim dodaje, że z każdego powiatu powinni zebrać wraz ze społecznikami i wolontariuszami około 10 tysięcy podpisów:

Katarzyna Osos posłanka Platformy Obywatelskiej podkreśla, że według niej kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to najlepszy możliwy wybór:

Do północy 26 marca komitety wyborcze mają czas na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na prezydenta wraz z co najmniej 100 tysiącami podpisów poparcia.