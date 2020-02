Chwała pokonanym

W meczu kończącym fazę grupową rozgrywanego w Gdańsku turnieju gorzowianki przegrały po dogrywce z Zagłębiem Sosnowiec 69:75.

Podopieczne trenera Roberta Pieczyraka przystąpiły do meczu bez kontuzjowanej Wiktorii Keller, a na domiar złego na początku drugiej kwarty kontuzji kolana doznała Paula Duchnowska. Musiało mieć to wpływ na postawę drużyny i miało. Na początku negatywny, bo po pierwszej połowie wydawało się, że zespół z Sosnowca spokojnie wygra to spotkanie. tymczasem w drugiej połowie gorzowianki po raz kolejny pokazały, że walczyć należy do końca i przed zakończeniem regulaminowych 40 minut to one były bliżej awansu. Niestety, naszym koszykarkom nie udało się utrzymać minimalnego prowadzenia i doszło do dogrywki. W dodatkowych 5 minutach widoczne było już wielkie zmęczenie grających w okrojonym składzie akademiczek.

Trener Enei AZS AJP Robert Pieczyrak:

Zagłębie Sosnowiec – Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. 75:69 (22:10, 17:12, 10:26, 11:12, 15:9)

Enea AZS AJP: Wiktoria Kuczyńska 13, Paula Duchnowska 0, Alicja Kościukiewicz 5, Aleksandra Kuczyńska 12, Joanna Kobylińska 3, Ewa Kielar 6, Karolina Matkowska 17, Patrycja Szczecińska 0, Ewelina Śmiałek 10, Weronika Dudek 3.