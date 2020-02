Strażak – bohater z wizytą u prezydenta

Bartosz Habas, strażak ochotnik z Santocka, ze specjalnymi podziękowaniami od prezydenta miasta. Przypomnijmy, to właśnie on 30 stycznia, nie będąc na służbie, zauważył pożar w jednym z domów przy ulicy Zielonej w Gorzowie.

Nie wahał się wejść na posesję i dzięki temu uratował życie 85-letniej kobiety. To nasz kolejny bohater – podkreślał podczas wręczania podziękowań prezydent Jacek Wójcicki.

Sam Bartosz Habas przyznaje, że jego reakcja na zauważenie pożaru była czymś naturalnym.

Dodajmy, że w tym tygodniu Bartosz Habas był drugą osobą, którą za bohaterską postawę wyróżnił prezydent. Wcześniej miało miejsce spotkanie z 19-letni Patrykiem Margiewiczem, uczniem I LO w Gorzowie. On z kolei w drodze do szkoły zobaczył, jak kierowca śmieciarki ma atak epilepsji. Chłopak udzielił mu pomocy i co najważniejsze, opanował samochód.