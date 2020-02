100 tys. zł na wsparcie pszczelarzy

Jak podkreśla Arkadiusz Dąbrowski z lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, pieniądze zostaną rozdane w ramach konkursu, jaki zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

– Chcemy pomóc w ten sposób pszczelarzom, których w naszym regionie jest bardzo wielu – wyjaśnia Dąbrowski:

Arkadiusz Dąbrowski zaznacza, że to nie pierwsze tego typu wsparcie, jakie władze województwa udzielają lubuskim pszczelarzom:

Dodajmy, że pszczelarskie węzy, które pozwalają m.in. zachować czystość w ulu, chronią rodziny pszczele przed chorobami, a także mają wpływ na ich liczebność i kondycję, trzeba wymieniać co roku. Produkowane przemysłowo węzy kosztują ok. 60 zł za kilogram. Władze województwa zastanawiają się więc nad zwiększeniem wsparcia dla pszczelarzy do 200 tys. złotych.