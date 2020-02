Tabak po porażce z Astorią: Mieliśmy problem z naszą fizycznością

Jak porażkę tłumaczył trener zielonogórzan Żan Tabak?

Ten mecz był dla nas bardzo trudny jeśli chodzi o fizyczność. Dlaczego tak się stało? Jesteśmy w takim momencie, gdzie nasza fizyczność jest trochę słabsza niż rywali. Nie byłoby uczciwe z mojej strony, gdybym oczekiwał od sędziów tego, aby w pewnych sytuacjach podejmowali inne decyzje, gdy moi zawodnicy nie do końca weszli w ten mecz i nie do końca się w nim pokazali. Z drugiej strony, moi zawodnicy „pojawili się” już w tym meczu to sędziowie mieli z tym mały problem. Jeśli to dodacie, wyjdzie wam 113 straconych punktów.

Podczas konferencji pojawiło się także pytanie o Drew Gordona. Amerykański środkowy wciąż leczy kontuzję nogi. Pojawił się w Zielonej Górze, ale wiadomo kiedy powróci na parkiet.

Drew wrócił już do Zielonej Góry. Jest pod opieką lekarzy i. Czekamy na jego powrót do pełni sił. Żadne decyzje co do jego powrotu do gry na razie jeszcze nie zapadły.