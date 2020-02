Seria przerwana. Sensacja w CRS. Stelmet przegrał z Astorią

Pierwsza połowa to koszykarska bitwa z lekką przewagą zielonogórzan. Astoria potwierdziła, że w tym sezonie uwielbia szybką ofensywną grę. Do tego bydgoszczanie królowali pod tablicami (przewaga 20:12). Stelmet prowadził – najwyżej w 9 minucie 26:17 – ale goście cały czas byli blisko. Zielonogórzanie nie potrafili narzucić własnego stylu gry. Po pierwszej kwarcie 26:21 dla Stelmetu. Obraz gry nie zmienił się w drugiej kwarcie. Do przerwy tylko 51:50 dla gospodarzy.

W trzeciej kwarcie więcej z gry miała Astoria. Agresywna gra bydgoszczan sprawiła, że to goście nadawali ton rywalizacji. Pod koniec tej części bydgoszczanie wyszli na siedmiopunktowe prowadzenie – 80:73. Po 30 minutach na tablicy 78:82. O wszystkim zadecydowała czwarta kwarta. W niej znów więcej do powiedzenia miała Astoria. Po punktach rewelacyjnego Clyburna w 35 minucie bydgoszczanie prowadzili już 101:91. Stelmet szarpał, starał się odrobić straty. Astoria była lepsza i wygrała 113:107.