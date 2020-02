Pierwsza stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Stacja wyposażona jest w pięć stanowisk o mocy od 50 do 150 kilowatów, do których można podłączyć każdy pojazd elektryczny. Ładowanie baterii trwa od 30 do 45 min. – w tym czasie kierowca może skorzystać z bufetu lub zaczekać w specjalnym pomieszczeniu.

Adam Olszewski, prezes spółki zarządzającej stacją, podkreśla, że to pierwsze tego typu miejsce w Polsce.

– Planujemy jednak otwarcie kolejnych, bo tylko tak możemy przekonać Polaków do samochodów elektrycznych – podkreśla:

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, cieszy się, że pierwsza publiczna stacja do ładowania pojazdów elektrycznych powstała w mieście, które chce być liderem elektromobilności w Polsce:

Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki uważa, że warto inwestować w tego typu przedsięwzięcia. Jego zdaniem, rozwój elektromobilności to coś, na co stawia się teraz na całym świecie:

Dodajmy, że firma, która uruchomiła pierwszą ogólnodostępną stację do ładowania pojazdów elektrycznych, odpowiedzialna była wcześniej za budowę stacji do ładowania elektrycznych autobusów MZK w Zielonej Górze. Spółka utworzona przez absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje też podobne projekty m.in. w Berlinie, Paryżu, Oslo i Moskwie.