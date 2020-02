Wygrają po raz szesnasty z rzędu? Stelmet zagra z Astorią

Stelmet jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Nie oznacza to jednak, że trzynasta w tabeli Astoria jest bez szans. Kilka dni temu bydgoszczanie byli blisko sprawienia olbrzymiej niespodzianki przegrywając dopiero w końcówce mecz we Włocławku z mistrzem kraju – Anwilem. Astorię prowadzi doskonale znany w Zielonej Górze Artur Gronek. (W 2017 roku zdobył ze Stelmetem mistrzostwo Polski).

– Na pewno musimy uważać na rywala – twierdzi jeden z liderów naszej ekipy Jarosław Zyskowski:

Trudnego meczu spodziewa się także inny z naszych koszykarzy – Przemysław Zamojski:

W zespole Stelmetu zagra m. in. mający ostatnio problemy zdrowotne Ivica Raić. Jakiego meczu spodziewa się nasz chorwacki zawodnik?

tłumaczenie: Gramy przeciwko sobie raz lub dwa razy w sezonie więc doskonale się już znamy. Wiemy, że grają szybką koszykówkę z dużym tempem i duża ilością oddawanych rzutów. Musimy się na to przygotować. Oni są dobrą drużyną i my musimy być w stu procentach świadomi, jak silna jest to drużyna, bo mogą wygrać z każdym. Poza tym nie jest to takie proste wygrać szesnasty raz z rzędu. Twoja czujność może być uśpiona, ale mam nadzieje, że nam się to już nie zdarzy.

Początek meczu o godzinie 17.30 w hali zielonogórskiego CRS.