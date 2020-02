Nowe przepisy, na mocy których nie będzie można grodzić nowych osiedli mieszkaniowych dotrą wkrótce do Zielonej Góry. Wynikają one z ustawy krajobrazowej, której zapisy samorządy powinny przystosować w swoich gminach w formie uchwał. Co to oznacza dla mieszkańców wydzielonych enklaw i deweloperów?