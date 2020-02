„Gorzów oj!czysty”– to nazwa zaplanowanej na ten rok kampanii społecznej, która zmierza do tego, żebyśmy żyli w czystszym, a przez to ładniejszym i bardziej przyjaznym otoczeniu. Miasto wspólnie z lokalnymi mediami będzie przekonywało gorzowian, że warto zadbać o czystość i ekologię swojego otoczenia.