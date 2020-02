Prawie 200 mieszkańców Nowej Soli trafiło w ubiegłym roku do Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze. To osoby głównie z awantur domowych i zatrzymane na ulicach miasta, które do placówki dowiozła policja. Większość z nich nie ma pieniędzy na zapłacenie rachunku za pobyt. Dlatego miasto musi zadeklarować dotację.