Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich w Żarach. Dokumenty są już na stronie miasta, należy je pobrać i wypełnić. Będą przyjmowane od 10 marca.

– Na podstawie dostarczonych dokumentów ustalimy listę dzieci przyjętych do przedszkoli – mówi Elżbieta Maj z urzędu miasta w Żarach.

Należy też pamiętać, że rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, muszą do 2 marca potwierdzić, że dziecko będzie chodziło do placówki także w roku przyszłym.