Rekord w żagańskim muzeum: prawie 22 tysięcy odwiedzających

Jak mówi dyrektor Marek Łazarz, na tak wysoką frekwencję złożyło się kilka czynników:

A to ze względu na obchody 75. rocznicy Wielkiej Ucieczki, ale też spora część odwiedzających muzeum to krewni jeńców, którzy przebywali w żagańskich obozach. Jak mówi dyrektor, to trochę element turystyki historyczno-rodzinnej, czyli podążanie śladami przodków. To są też osoby, które zwykle zatrzymują się na dłużej w Żaganiu i są zainteresowane innymi atrakcjami w okolicy.

Tymczasem w muzeum trwają przygotowania do kolejnych obchodów Wielkiej Ucieczki.

Do 1 marca muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godz. 10-16.