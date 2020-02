Polska i Francja potwierdziły swoje partnerstwo strategiczne

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął w poniedziałek dwudniową oficjalną wizytą w Polsce. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie z premierem Mateuszem Morawieckim. Choć wspólna konferencja Morawieckiego i Macrona miała rozpocząć się po godz. 16, to rozmowy wyraźnie się przedłużyły i rozpoczęła się ona dopiero przed godz. 18 od podpisania polsko-francuskiej deklaracji współpracy w zakresie polityki europejskiej.

„Polska i Francja dzisiaj potwierdziły swoje partnerstwo strategiczne i chcą budować silną Europę, bardzo silną Europę, oczywiście w zakresie obronnym, we współpracy z NATO i NATO jako głównym obszarem, ale chcemy budować silne przemysły obronne, chcemy budować silne przemysły innowacyjne, a w obszarze energetyki, infrastruktury, najróżniejszych przemysłów i klimatu, jesteśmy dużo bliżej niż by się wydawało” – mówił Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej.

Podkreślił też, że Francja jest dla Polski czwartym pod względem wagi eksporterem, a Polska dla Francji jest dziesiątym miejscem eksportu towarów francuskich. „Warto podkreślić, że Rosja dla Francji jest na miejscu 12, a Japonia na miejscu 14, a więc Polska jest ważniejszym partnerem handlowym niż Rosja czy Japonia i to też przybliża nas coraz bardziej” – wskazał Morawiecki.

Polski premier ocenił też, że wizyta Macrona w Polsce jest przełomowa. „Bardzo wiele elementów tej wizyty, które były przez nas pozytywnie przedyskutowane, z całą pewnością otwiera nowe rozdziały w historii naszej relacji, w historii współpracy w wielu obszarach” – oświadczył szef polskiego rządu. W tym kontekście zwrócił uwagę na toczące się negocjacje w sprawie kolejnego budżetu UE. „W ramach Wspólnej Polityki Rolnej znajdujemy tyle wspólnych elementów, że będzie to na pewno ważny krok w kierunku wynegocjowania dobrej umowy, dobrej perspektywy budżetowej” – mówił Morawiecki.

Wyraził jednocześnie zadowolenie z tego, że podczas spotkania „potwierdziliśmy jak ważna jest europejska wspólna polityka rolna”. Jak podkreślił, produkcja rolna w Europie musi prowadzić do samowystarczalności. „Chcemy troszczyć się i pielęgnować europejskie rolnictwo, wyrównywać też dopłaty w taki sposób, żeby było to sprawiedliwe dla wszystkich rolników” – dodał Morawiecki.

Szef polskiego rządu oświadczył też, że z prezydentem Francji znalazł „stuprocentową wspólnotę interesów i kompatybilność” w obszarach walki z rajami podatkowymi oraz podatku cyfrowego. „My zgadzamy się na to, żeby ten podatek, bądź inne opłaty stanowiły nowe źródła własne dla budżetu UE” – mówił Morawiecki.

„Pokazujemy, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu” – podkreślił premier. Jak dodał, ten ambitny budżet można sfinansować zarówno przez „eliminację rabatów, ale również poprzez nowe źródła jak podatek od transakcji finansowych, opłata od jednolitego rynku, czyli od wielkich międzynarodowych korporacji, czy właśnie podatek cyfrowy albo opłata (…) bardzo ważna w kontekście polityki klimatycznej, czyli opłata (…) za emisję tony CO2”.

„Nie chcemy, żeby zniknął przemysł europejski, więc jednocześnie wskazując na konieczność doprowadzenia do poprawy klimatu, do neutralności klimatycznej, pokazujemy, że warto zastanowić się na tzw. podatkiem śledzącym ślad węglowy, podatkiem węglowym, czy podatkiem CO2 na granicach zewnętrznych UE, który spowodowałby, że takie przemysły jak: stalowy, cementowy, przemysł produkcji szkła, czy nawozów, miałyby wyrównane pole gry względem konkurencji chińskiej, amerykańskiej, hinduskiej” – dodał Morawiecki. Przekazał ponadto, że podczas rozmowy poruszono temat podatku VAT i kwestii skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi na poziomie europejskim.

Szef polskiego rządu oświadczył, że z prezydentem Francji rozmawiał o likwidacji różnych barier na jednolitym rynku oraz o tym, by mieć wspólną politykę względem Wielkiej Brytanii, USA, czy Chin. Morawiecki wskazał też na potrzebę współpracy polsko-francuskiej w innych obszarach, m.in. 5G, elektromobilności, wysokich technologii czy rozwoju infrastruktury np. w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. „Wskazywałem na to, że jest tutaj pole do współpracy, bo Francja rozwinęła w znakomity sposób swoje koleje dużych prędkości. Nie tylko nie wykluczamy, ale wręcz zapraszamy do dialogu w tym obszarze” – powiedział szef rządu.

Morawiecki – jak mówił – z zadowoleniem przyjął możliwość poszerzenia „prac niemiecko-francuskich nad czołgiem nowej generacji o partnera polskiego”. „Chcemy współpracować z przemysłem francuskim bardzo blisko w obszarze polityki obronnej i uważamy, że budowa wspólnych europejskich przemysłów w poszczególnych rodzajach broni, budowa europejskich przemysłów obronnych jest bardzo ważna” – podkreślił szef rządu.

Morawiecki powiedział także, że podczas rozmowy z Macronem znalazł wiele wspólnych obszarów m.in. jeśli chodzi o wytyczenie drogi w zakresie kompromisu klimatycznego, energetyki jądrowej czy gazowej. „Wskazywałem na to, że Polska, żeby dochodzić do neutralności klimatycznej, potrzebuje dokonać ogromnego wysiłku i w związku z tym wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ale zasadniczo nasze inwestycje na tym polu będą przewyższały w proporcji do PKB inwestycje innych krajów” – mówił szef rządu.

Premier dodał, że wspólnie z Macronem zobowiązał się do odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego. „To jest bardzo dobry format, bo Polska, Francja i Niemcy, po wyjściu Wielkiej Brytanii (z Unii Europejskiej – PAP) to 42 proc. populacji całej UE” – mówił Morawiecki, dodając, że państwa Trójkąta Weimarskiego jednocześnie w podobny sposób myślą w bardzo wielu obszarach m.in. w zakresie wzmocnienia przemysłów europejskich, czy budowy nowych technologii.

Macron odnosząc się do tego formatu stwierdził, że w odniesieniu do każdego tematu, „każdego wielkiego projektu europejskiego, nie może być trwałego porozumienia, jeśli Polska i Francja nie będą pracować wspólnie”. „Chcemy działać w tym kierunku, dlatego chcemy spotkać się ponownie w ciągu najbliższych tygodni w formacie weimarskim” – oświadczył prezydent Francji. „Chciałbym do lata zorganizować takie spotkanie, po wyborach, do których dojdzie w Polsce. Wydaje mi się, że to jest ważny element, żeby pójść naprzód – to jest kolejny ważny filar nowego rozdziału, który chcemy w tej chwili otworzyć” – dodał.

Prezydent Francji mówił, że wizyta w Polsce jest dla niego szczególna, ponieważ dochodzi do niej kilka dni po brexicie. „Ta wizyta pokazuje, że przyświeca nam pewna wola. Wola, którą podzielamy, jako partnerzy, jako europejskie potęgi, aby wykroczyć poza granice polityczne, czy geograficzne, które powstały w Europie, aby uruchomić ponownie dialog, który sprawi, że Europa będzie bardziej zjednoczona i bardziej suwerenna” – stwierdził.

„Wiemy, że w Polsce wobec partnerów europejskich było czasem takie poczucie, że pozostawiliśmy Polskę samą sobie, było też takie poczucie upokorzenia. Ja chciałbym, aby dziś było takie poczucie w pełni europejskie, proeuropejskiej, pokazujące, że możemy połączyć przywiązanie do własnego kraju z wolą silnej Europy, która będzie bronić swojej suwerenności” – oświadczył Macron. „Chciałbym, abyśmy wspólnie mogli otworzyć tę nową kartę, nowy rozdział naszej współpracy. To jest ważne dla naszych krajów, ale również i dla całej Europy” – podkreślił Macron.

Prezydent Francji wśród zbieżnych interesów naszych państw wymienił kwestię bezpieczeństwa i obrony, w tym cyberbezpieczeństwa oraz w odniesieniu do operacji w terenie. „Francja kieruje się tutaj jedną linią, a mianowicie zbiorowego bezpieczeństwa Europy – to sprawia, że interesy partnerów europejskich stawiamy ponad wszystkie inne i to wymaga zwiększenia potencjału obronnego Europy, ale nie wbrew NATO, ale jako uzupełnienie i wzmocnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego” – mówił Macron.

Odnosząc się do wyzwań dotyczących polityki klimatycznej podkreślił, że Francja zdaje sobie sprawę, z tego, jak duże wysiłki będzie musiała podjąć Polska, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. „Państwa mix energetyczny, to również wynik historii Polski, pewna spuścizna i musimy dostrzegać tę sytuację, musimy zrozumieć, dlaczego Polska znajduje się właśnie w tym punkcie i jak duże wysiłki są od niej wymagane” – mówił.

Prezydent Francji podkreślił, że jest przywiązany do strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale – jak zapewniał – jest też przywiązany do mechanizmu wspierających kraje na tej ścieżce. „Z punktu widzenia budżetowego jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Francja będzie apelować o to, aby ten fundusz skupiony był w jak największym stopniu na najuboższych regionach, które zostały najbardziej dotknięte transformacją i to właśnie Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną i klimatyczną” – przekonywał Macron. Dodał jednocześnie, że Francja będzie chętnie służyć wiedzą ekspercką Polsce w przejściu na energetykę jądrową.

Macron odnosząc się do polityki gospodarczej podkreślił, że Francja i Polska wspólnie bronią przekonania, że „Europa musi kontynuować prawdziwą politykę przemysłową, która nie ma być protekcjonistyczna ani defensywna, ale ukierunkowana na innowacje, zielone technologie, czy też sztuczną inteligencję”. „Musi to być polityka realistyczna w sytuacji, w której suwerenność gospodarcza jest coraz istotniejsza” – ocenił.

W trakcie konferencji prasowej francuski przywódca był pytany m.in. czy w związku z wprowadzanymi reformami wymiaru sprawiedliwości, praworządność w Polsce może być zagrożona. Macron odparł, że Francja nigdy nie ukrywała swojego stanowiska, co do tego tematu. Jak mówił, było wiele oświadczeń publicznych z jego strony i zawsze wyrażał się on „w sposób bardzo jasny, wspierając procedury europejskie”.

Dodał jednocześnie, że kwestia praworządności „jest tematem europejskim, a nie dwustronnym”. „To nie jest tak, że mamy jedno państwo, które ocenia, co robi drugie państwo, czy też udziela lekcji. Chciałbym podkreślić, że Francja nie chce udzielać żadnych lekcji, ale zawsze dla nas ważne jest wzmocnienie poszanowanie naszych wartości i zasad” – mówił Macron. Dodał, że dotyczy to także poszanowania wspólnych instytucji – m.in. Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości. „Te właśnie instytucje są odpowiedzialne za poszanowanie zasad i to one rozpoczęły procedurę i dialog (z Polską), w pełni je popieramy, aby ten dialog mógł być utrzymany i zakończył się powodzeniem” – powiedział Macron.

Przyznał, że Francja i Polska mają, co do tej kwestii rozbieżność. „Francja popiera stanowisko Komisji Europejskiej. Popiera również prace, które Komisja musi wykonać w tym zakresie” – zaznaczył.

Morawiecki, odnosząc się do tego tematu przekonywał, że Polska „realizując reformę wymiaru sprawiedliwości broni prawdziwych wartości europejskich”.