Pierwotny projekt krytej pływalni w Kostrzynie – za drogi

I to nie ze względu na koszty budowy, ale na jego utrzymanie – powiedział burmistrz Andrzej Kunt. W pierwszej dekadzie lutego, do miasta przyjedzie projektant i wspólnie z pracownikami urzędu miasta zmodyfikują pierwotny projekt – dodał burmistrz. Andrzej Kunt rozmawiał już w Ministerstwie Sportu, na ile można okroić projekt, by inwestycja nie straciła dofinansowania. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w kwietniu może dojść do ogłoszenia przetargu na budowę krytej pływalni – dodał burmistrz Kostrzyna.