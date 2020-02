Protest w sprawie lokalizacji biogazowni

– Nie mówimy nie, ale nie obok naszych domów, szkoły i przedszkola – mówią mieszkańcy Gościeszowic:

Jan Kosiński, wójt gminy Niegosławice liczy na to, że dojdzie do porozumienia stron, bo on musi działać zgodnie z prawem.

Dziś o siedemnastej, w Gościeszowicach, odbędzie się protest mieszkańców, w sprawie budowy biogazowni.