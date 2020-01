Uroczystości w Słońsku

Obóz Sonnenburg utworzony został – po dojściu Hitlera do władzy – dla opozycjonistów niemieckich. Więziono tu m.in. laureata Nagrody Nobla Cala von Osietzkiego. W 1942 roku, w obozie więziono około 1500 więźniów z Francji, Holandii, Luksemburga, Polski i Rosji. Wojewoda Władysław Dajczak przemawiając podczas uroczystości podkreślił, że najpierw pozbawiono wolności, a potem uśmiercono tylko za to, że były to osoby innej narodowości, przekonań, religii czy rasy:

Wojewoda odczytał także list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników uroczystości. W swoim wystąpieniu, konsul Rosji Iwan Kosonogow apelował o pamięć, kto jest ofiarą, a kto zbrodniarzem:

Podczas uroczystości głos zabierali także wice premier Wielkiego Księstwa Luksemburg, przedstawiciele konsulatu generalnego Niemiec we Wrocławiu i Wielkiej Komandorii Zakonu Joanitów z Berlina. Po apelu poległych i pomordowanych, oficjalne delegacje krajowe i zagraniczne oraz stowarzyszeń kombatanckich, złożyly wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar obozu Sonnenburg.