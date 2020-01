4 mln zł na miejsca w lubuskich przedszkolach

Tym razem z funduszy unijnych wydano na ten cel 4 mln złotych.

– Dzięki temu wsparciu w 9 gminach naszego regionu powstaną nowe miejsca w przedszkolach, ale nie tylko – mówi Małgorzata Jażdżewska z lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego:

Jak zaznacza Małgorzata Jażdżewska, zainteresowanie ostatnim konkursem było bardzo duże. W sumie wpłynęło 19 wniosków, a dofinansowanie dostało 9 najlepszych projektów, m.in. z Zielonej Góry, Gorzowa, Wschowy i Świebodzina:

Dodajmy, że w ramach obecnego rozdania funduszy unijnych władze województwa mają jeszcze do dyspozycji ok. 15 mln złotych na edukację przedszkolną i ok. 10 mln złotych na nowe miejsca w żłobkach. W przygotowaniu są więc kolejne tego typu konkursy.