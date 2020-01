Zuzanna i Antoni – najpopularniejsze imiona w 2019 roku

Zuzanna i Antoni to imiona najczęściej nadawane w 2019 r., podobnie jak rok wcześniej. Jedne z najrzadszych imion to Zoi, Emi i Eileen dla dziewczynek, a Javier i Fabien dla chłopców - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC).



Najpopularniejsze imiona różniły się w poszczególnych województwach: w dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim były to - jak w całej Polsce – Zuzanna i Antoni, w kujawsko-pomorskim – Zuzanna i Aleksander, w łódzkim – Julia i Antoni, w małopolskim – Julia i Jakub, w mazowieckim – Zofia i Jan, w opolskim – Hanna i Jakub. Na Podkarpaciu największą popularnością cieszyły się Julia i Antoni, na Podlasiu – Julia i Jakub, w Pomorskiem – Zofia i Jan, na Śląsku – Zuzanna i Jakub, w Wielkopolsce – Zofia i Antoni, a w Zachodnio-pomorskiem – Hanna i Antoni.