Stelmet zdobył kolejne punkty w Warszawie

Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra pokonali na wyjeździe Legię Warszawa 97:89 w kolejnym meczu PLK. To piętnaste zwycięstwo z rzędu zielonogórzan w rodzimej lidze!

Zielonogórzanie rozpoczęli od mocnego prowadzenia. Po niespełna czterech minutach rywalizacji prowadzili w stolicy już 12:0! Przewaga dość szybko zaczęła jednak topnieć, bo po sześciu minutach było już tylko 14:9 dla Stelmetu. Ostatecznie pierwsza kwarta dla ludzi Żana Tabaka – 26:19.

W drugiej kwarcie miejscowi zaczęli zbliżać się do zielonogórzan. W 14 min Stelmet prowadził zaledwie 32:30, a w szesnastej już przegrywał 36:39. Potem naszym udało się odzyskać prowadzenie i nie oddali go już do końca pierwszej połowy. Druga partia dla Legii – 24:22, ale po 20 minutach rywalizacji zielonogórzanie prowadzili 48:43.

W trzeciej partii Legia znów zaczęła się zbliżać. W 24 min było 57:55 dla Stelmetu, w 28 min remis – 70:70. W końcówce trzeciej kwarty warszawiacy wyszli na prowadzenie i wygrywali po tej części 75:72. Trzecia kwarta dla stołecznej ekipy – 32:24.

Zielonogórzanie musieli gonić. W 33 min był jeszcze remis – 77:77, ale potem Stelmet objął prowadzenie i nie oddał go już do końca spotkania, w ostatnich minutach budując sobie dość bezpieczną przewagę. Na 1,5 min do zakończenia spotkania ekipa trenera Tabaka prowadziła w Warszawie 92:82, aby ostatecznie zwyciężyć 97:89. Czwarta kwarta dla Stelmetu – 25:14.

Punkty dla Stelmetu: Zyskowski 29, Koszarek 20, Radić 19, Meier 11, Hakanson 10, Thomasson 4, Ponitka i King – po 2, Witliński i Zamojski – 0.