Otwarcie Domu Seniora w Lubsku

Salka gimnastyczna, przytulna kuchnia I miejsce do wspólnego wypoczynku… W Lubsku powstał pierwszy Dom Seniora, była to inwestycja na którą mieszkańcy czekali od dawna. Pieniądze na ten cel pochodziły z programu ministerialnego “Senior +”. Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, mówi, że nie jest to pierwsze takie miejsce w regionie:

Janusz Dudojć, burmistrz Lubska, podkreśla, że w regionie jest coraz więcej seniorów I takie miejsca są doskonałą odpowiedzią na ich potrzeby:

Seniorzy z Lubska mówią, że chętnie skorzystają z zajęć prowadzonych w nowo otwartym Domu Seniora:

Przypomnijmy, że tę inwestycję przekazano prawie 150 tysięcy złotych.