Planowałeś pozyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, albo do sprzętu pomocniczego dla osoby niepełnosprawnej? Teraz możesz to zrobić nie wychodząc z domu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia specjalną elektroniczną platformę do składania wniosków. To znacznie ułatwi oraz przyspieszy złożenie i rozpatrzenie wniosku.