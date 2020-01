„Bezpieczne Ferie 2020”

Wszystkie lubuskie służby w pełnej gotowości, a ma to związek z rozpoczynającymi się w naszym województwie feriami zimowymi.

Miejmy nadzieję, że po feriach statystyki będą takie jak w roku ubiegłym, kiedy to nie mieliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń – powiedział Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak.

W tym roku nie zaproponujemy co prawda organizacji sztucznych lodowisk, ale za to zapraszamy do naszych jednostek – powiedział z kolei Patryk Maruszak, Lubuski Komendant Państwowej Straży Pożarnej.

Do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym w naszym województwie jest też przygotowana policja. O tym młodszy inspektor Bogdan Piotrowski, zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Jeśli nasze dzieci wyjeżdżają na ferie, warto do nas zgłosić kontrolę autokaru – przypomniał z kolei Bogdan Trzpis, Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Warto też przed wyjazdem dziecka sprawdzić organizatora zimowiska – przypomniała z kolei Lubuski Kurator Oświaty, Ewa Rawa.

Przypomnijmy, ferie w województwie lubuskim potrwają do 9 lutego.