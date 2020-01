Ile mamy ptaków, które zostają u nas na zimę, ile ptaków przybywa do nas, a ile jest tylko przelotem? O tym wszystkim można się było dowiedzieć podczas „Zimowego ptakoliczenia” w pałacu w Starym Kisielinie. W jego ramach przedszkolaki oglądały bajki o ptakach oraz liczyły ptaki zamieszkujące w pobliskim parku. Montowano też budki lęgowe.

Ptakoliczenie to tradycyjna, coroczna akcja. Daria Landzwojczak-Sobiech z filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Starym Kisielinie podkreśla, że park pałacowy to idealne miejsce do prowadzenia takich akcji:

Dr Andżelina Łopińska zauważa, że lekcje prowadzone „na żywo” dają dzieciom wiele radości i najmłodsi chętnie biorą w nich udział:

Maluchy z przedszkola w Kisielinie poznały już niektóre ptaki: