19-latek podejrzany o zabójstwo ojca w Witoszynie aresztowany

Sąd Rejonowy w Żaganiu przychylił się w czwartek do wniosku prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec 19-latka podejrzanego o dokonanie zabójstwa swojego ojca. Nadpalone ciało mężczyzny znaleziono we wtorek w pobliżu miejscowości Witoszyn.

O zastosowaniu aresztu poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera.

„Sprawcy zbrodni, który ukończył 18. rok życia grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W środę usłyszał zarzut zabójstwa swojego ojca, do którego się przyznał”

– powiedział Fąfera.

Dodał, że w czwartek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu będzie przeprowadzona sekcja zwłok 47-latka.

„Na jej ostateczne wyniki poczekamy jednak około trzech tygodni z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych, szczegółowych badań. Na podstawie oględzin ciała zmarłego przeprowadzonych na miejscu zdarzenia wynika, że zgon mógł być wynikiem licznych ran zadanych twardym narzędziem w głowę”

– wyjaśnił rzecznik.

Na leżące na polu niedaleko parku w Witoszynie nadpalone zwłoki mężczyzny natknął się we wtorek po południu przypadkowy przechodzień, który powiadomił policję. Na miejsce przybyła m.in. grupa specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie oraz biegli z zakresu medycyny sądowej i pożarnictwa.

Pod kierunkiem prokuratora z Żagania do późnego wieczorna prowadzono oględziny miejsca zdarzenia i inne czynności procesowe. Ustalono, że zmarły to 47-letni mieszkaniec Witoszyna. Wstępne oględziny wykazały, że jego śmierć była wynikiem zabójstwa. Jeszcze we wtorek w godzinach nocnych zatrzymano w charakterze podejrzanego syna ofiary. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Żaganiu.