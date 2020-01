Lechia ZG + TS Przylep = Lechia I + Lechia II + nadzieje na lepszą piłkę w mieście

Działacze 3-ligowej Lechii Zielona Góra i 4-ligowego TS Przylep ogłosili dziś oficjalnie , że zespół z Przylepu został formalnie przekazany do Lechii i po połączeniu w III lidze nadal grać będzie Lechia, a w IV lidze od wiosny zagra Lechia II Zielona Góra.

Rozmowy na temat tej fuzji trwały od kilku miesięcy, a o jej celu mówił właściciel Lechii Karol Krępa:

Jeśli chodzi o TS Przylep, to jego prezes Witold Wiśniewski przyznał, że niełatwo mu było podjąć decyzję o oddaniu zespołu, ale uznał, że będzie to najlepsze dla piłki w Zielonej Górze. Według Wiśniewskiego klub w Przylepie dotarł do „ściany”:

Karol Krępa pytany był, jaki cel sportowy ma I zespół:

Zawodnicy Lechii, którzy byli dziś na konferencji, uznali krok działaczy za korzystny – mówili o tym obrońca Rafał Ostrowski i pomocnik Łukasz Garguła:

Na konferencji prasowej był też dyrektor zarządzający Lechii Krzysztof Stacewicz – według niego współpraca Lechia – Przylep to współpraca na lata i może dać tylko dobre efekty:

Na konferencji prasowej padło też pytanie o rolę w Lechii Macieja Murawskiego – ten będzie nadal nieoficjalnym dyrektorem sportowym i – jak to ujęto – dobrym duchem piłki w ZG:

Oba zespoły Lechii szykują się już do ligowej wiosny. I zespół prowadził będzie nadal Andrzej Sawicki, a rezerwy – Maciej Górecki. Trwają rozmowy z firmą Masterchem o sponsorowaniu klubu – niewykluczone, że w najbliższym czasie ta nazwa pojawi się też w nazwie I drużyny.