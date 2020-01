Noworoczne spotkanie zielonogórskich sybiraków

Jak podkreśla Wacław Mandryk, prezes oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze, tego typu spotkania odbywają się co roku i mają dla nich szczególne znaczenie:

Genowefa Karmelita, szefowa koła Związku Sybiraków w Jasieniu, zaznacza, że z roku na rok ubywa tych, którym udało się wrócić z „nieludzkiej ziemi”. Jak mówi, wielu z nich to ludzie schorowani i wymagający opieki – stąd coraz większa rola w związku tzw. członków wspierających, którzy pomagają im w codziennym życiu:

Spotkanie sybiraków w zielonogórskiej Palmiarni było też okazją do podsumowań tego, co udało się osiągnąć w minionym roku. Zdaniem Edwarda Daszkiewicza z zarządu wojewódzkiego związku, był to dobry czas, ponieważ w końcu udało się zapewnić renty dla wszystkich sybiraków w regionie:

Przypomnijmy, że w okręgu zielonogórskim, w 19 kołach zrzeszonych jest ok. 1300 sybiraków lub potomków zesłańców Sybiru. Podobna liczba członków działa w Związku Sybiraków na północy województwa lubuskiego.