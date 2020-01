Międzyrzecz przystępuje do walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Zamierza zlikwidować około 100 pieców kopciuchów, a mieszkania podłączyć do sieci Zakładu Energetyki Cieplnej. Koszt inwestycji wyniesie około 2 milionów złotych, z czego gmina Międzyrzecz otrzyma 1 milion z Regionalnego Programu Operacyjnego. Mieszkańcy, do których doprowadzone zostanie przyłącze cieplne, pokryją 20 procent kosztów jego podłączenia do mieszkania – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz :