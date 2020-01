Nasi żołnierze dowodzą „laserową wojną” w Bawarii

Żołnierze ćwiczą w należącym do Amerykanów międzynarodowym centrum treningowym Joint Multinational Readiness Centre w Hohenfels w Niemczech.

11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej z Żagania odgrywa tu bardzo ważną rolę – ćwiczeniami kierują nasi dowódcy, na czele z generałem dywizji Stanisławem Czosnkiem.

Zastępca dowódcy dywizji, gen. bryg. dr Dariusz Parylak, podkreśla, że dzięki wykorzystaniu techniki i broni laserowej, a także trudnym warunkom naturalnym, ćwiczenia przypominają prawdziwą akcję zbrojną. Raz trafiony przeciwnik nie wraca już na pole walki:

Dlatego generał Parylak zazdrości młodszym kolegom, że mogą w tak bezpiecznych, a jednocześnie do złudzenia realnych warunkach bojowych sprawdzić swoje siły i przygotowanie do działań wojennych. Że mogą uczyć się, nie płacąc najwyższej ceny za swoje błędy. Sam nie miał takiej możliwości, trafił od razu do Iraku i Afganistanu.

– Ćwiczenie przygotowuje bawarski ośrodek – mówi mjr Artur Pinkowski, rzecznik „Czarnej dywizji”.

Jak dodaje gen. Parylak na takie ćwiczenia nie można wysłać młodych, niesprawdzonych żołnierzy:

– Bo wypadną z gry na samym początku. To także kwestia prestiżu, jest to sprawdzian w wielu obszarach, których nawet czasami nie definiujemy. Każdy chciałby w tym ćwiczeniu przetrwać do końca. Jest to możliwe tylko dzięki mądrości, sprytowi i wykorzystaniu zasad sztuki wojennej – dodaje.

Jak podkreślają żołnierze, w Polsce nie ma warunków i możliwości do przeprowadzenia takiego ćwiczenia.