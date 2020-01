Dziś Dzień Babci, jutro – Dzień Dziadka

Dzieci nie mają wątpliwości, że życie jest kolorowe właśnie dzięki babciom.

To często pretekst, by powspominać ze starszymi wnukami dawne lata, pooglądać zdjęcia i spędzić razem czas. W te dni najmłodsi zapraszają dziadków na okolicznościowe przedstawienia w przedszkolach i szkołach, a także składają życzenia, wręczają laurki, kwiaty i drobne upominki.

Obchody Dnia Babci zostały zapoczątkowane w Polsce w 1964 roku z inicjatywy tygodnika „Kobieta i Życie”, który zamieścił zdjęcie starszej, siwej pani w fotelu, robiącej na drutach i zaapelował o uhonorowanie wszystkich babć.

W kolejnych latach pomysł podchwyciły inne czasopisma, a w 1967 roku warszawski „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia Dniem Babci. Wtedy też świętowanie zaczęło się w całej Polsce. Dzień Dziadka stał się popularny w naszym kraju w latach 80-tych. Obecnie oba święta są najczęściej łączone.

Tradycja obchodzenia Dnia Babci oraz Dziadka znana jest również w innych krajach

W tym samym dniu co Polacy, Dzień Babci obchodzi się w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii – 26 lipca. We Francji jest to święto ruchome i obchodzone w pierwszą niedzielę marca. Z kolei w Japonii celebruje się Dzień Szacunku Dla Starszych, przypadający 14 września. Jest on również uznany za święto narodowe, wolne od pracy. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii jest obchodzony Narodowy Dzień Dziadków – „National Grandparents Day”. W USA i Kanadzie przypada on w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które obchodzi się w pierwszy poniedziałek września. W Wielkiej Brytanii świętuje się w pierwszą niedzielę października. Dzień ten ma swój oficjalny hymn – „Piosenka dla Babci i Dziadka” – „A Song for Grandma and Grandpa”, a symbolem święta jest niezapominajka.

Jak ważni są babcia i dziadek – naukowcy nie mają wątpliwości



Z badań wynika, że z babcią lub dziadkiem wnukowie najczęściej chodzą na spacery, prowadzą rozmowy, czy uczestniczą w grach i zabawach. Zawdzięczają im też wspólne zajęcia, jak: pieczenie i gotowanie, prace w ogrodzie, oglądanie rodzinnych pamiątek i zdjęć, a czasem wycieczki i podróże.

Psychologowie podkreślają, że od dziadków nie tylko można otrzymać bezinteresowną miłość, ale także wiele się nauczyć. Babcie są postrzegane jako czułe, opiekuńcze i cierpliwe.

Powszechnie uważa się, że seniorzy często rozpieszczają wnuki, pozwalając im niemal na wszystko. Eksperci uważają, że miłość, uwaga i zainteresowanie, które wnuczkowie otrzymują od dziadków, są bezcenne. Zaznaczają przy tym, że wychowaniem dzieci powinni zajmować się rodzice.