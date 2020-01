Aeroklub Ziemi Lubuskiej ukarany za zmowę cenową

Sześciu przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi lotniczego zrzutu szczepionek dla lisów, zawarło zmowę przetargową - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nałożył na nich łączną karę w wysokości ok. 2,7 mln zł. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Wśród wymienionych przedsiębiorstw jest Aeroklub Ziemi Lubuskiej z Przylepu.

Prezes UOKiK Marek Niechciał przekazał, że dowody zdobyte przez Urząd jednoznacznie wskazują, iż przedsiębiorcy zawarli porozumienie, w którym wspólnie uzgodnili warunki startu w przetargach na zrzut szczepionek dla lisów organizowany przez Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii. – Ustalili, że nie będą ze sobą konkurować i złożą wspólne oferty. Jeśli któryś z nich chciał samodzielnie ubiegać się o zamówienie lub zostać podwykonawcą innego podmiotu, musiał uzyskać zgodę pozostałych. Za złamanie ustaleń groziła wysoka kara umowna, nawet milion złotych” – powiedział cytowany w komunikacie Niechciał.

Porozumienie trwało w latach 2014-2015. W pierwszym roku należało do niego sześciu ukaranych przedsiębiorców. W 2015 roku zmniejszyło się do czterech uczestników. Byli to: Adriana Aviation, Aeroklub Podhalański, Aeroklub Ziemi Lubuskiej i Blue Star.

Za udział w zmowie przetargowej prezes UOKiK nałożył na sześć podmiotów kary finansowe w łącznej wysokości blisko 2,7 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna.