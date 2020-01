Ponad 100 przetargów na dostawy, usługi i prace budowlane

Proces produkcji takiego autobusu to nawet kilkanaście miesięcy, jeśli więc mają one wyjechać na ulice Gorzowa w 2021 roku to przetarg na ich dostawę trzeba ogłosić już teraz. Na ten cel urząd otrzymał 21 mln zł wsparcia z rządowego Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Mówi prezes MZK Roman Maksymiak:

Do końca marca ogłoszony ma zostać także przetarg na wybór wykonawcy przebudowy pierwszego odcinka ulicy Spichrzowej – od Składowej do Chrobrego. Mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Na drugi kwartał roku zaplanowano m.in. przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Kombatantów czy przebudowę mostu nad kanałem Ulgi. W trzecim kwartale miasto chce wybrać wykonawcę modernizacji deptaka wraz z Hawelańską i Wełnianym Rynkiem, a ostatnie miesiące to przetargi na zakup urządzeń i mebli do powstającego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu