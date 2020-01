Rośnie liczba pijanych kierowców

Liczba kontroli w 2010 roku wynosiła 77 tysięcy, a w 2017 już…672 tysiące. To dało wymierne efekty. W 2011 roku zatrzymano 8200 pijanych za kółkiem, w 2018 roku ta liczba spadła do 2644. Zmiana nastąpiła w zeszłym roku. W 2019 roku liczba pijanych za kółkiem ponownie zaczynała rosnąć. Na koniec minionego roku lubuscy policjanci zatrzymali 2917 nietrzeźwych. Dlatego policja zapowiada więcej kontroli i zero tolerancji dla pijanych za kółkiem.

Niepokojąco rośnie również liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców. Dziś w powiecie nowosolskim w wypadku drogowych zginęły dwie kobiety. Kierującym, który wymusił pierwszeństwo przejazdu był pijany 45-latek. Miał promil alkoholu w organizmie.