Polskie dzieci tyją. Niestety, najszybciej w Europie

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

Dla zdrowia warto ograniczać cukier w diecie

Nadmierne spożycie cukru to przyczyna insulinooporności, cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz szeregu innych problemów zdrowotnych. Jest prosty sposób na radykalne ograniczenie cukru w diecie, dzięki czemu zyskać możemy nie tylko szczuplejszą sylwetkę. Dlaczego akurat słodzone napoje warto wyeliminować? Jest to stosunkowo proste, nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi i pozwala znacznie ograniczyć ilość cukru w diecie. We współczesnym świecie całkowita rezygnacja z cukru dodawanego do różnych niekoniecznie słodkich smakołyków jest bowiem trudna – zawarty jest w szeregu produktów spożywczych.

Zagrożenia dla zdrowia publicznego płynące z nadmiernej konsumpcji cukru dostrzega coraz więcej krajów na świecie. Naprawdę jest z czego odchudzać słodzone napoje. Typowa zawartość cukru w popularnych napojach wynosi np.: w przypadku coli (mała butelka 500 ml) – 17,5 kostki, w napojach energetycznych (standardowa puszka 250 ml) – 6,5 kostki.