II liga futsalu: Wygrana Drzonkowianki i walkower w meczu AZS UZ – Paolo Gorzów

Gospodarze zagrali skutecznie w ataku i obronie i do przerwy prowadzili wysoko, a po 31 minutach było 6;1. Dopiero w końcówce spotkania Madness zdobył dwa gole, ale to Drzonkowianka cieszyła się z wygranej i drugiego miejsca w II lidze. Niestety, nie doszedł do skutku drugi z meczów w hali UZ w którym zielonogórski AZS miał zagrać z Paolo Gorzów. Zespół gorzowski odwołał przyjazd, a to oznacza, że AZS wygrał rozgrywki drugoligowe, a gorzowianie zakończyli rywalizację na ostatnim czwartym miejscu.