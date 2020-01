Jasełka w kościele u Męczenników

Jasełka wraz z uczniami klasy 3 przygotowała wychowawczyni dzieci oraz opiekunka koła teatralnego Dorota Kaaz.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem przygotowywali się do jasełek.

Jasełka pokazane zostaną podczas mszy o godzinie 12.00 w kościele Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie. To jeden z elementów akcji charytatywnej. Przez całą niedzielę w kościele odbywać się będzie kwesta na rzecz Róży Krygier – córki jednej z nauczycielek Katolickiej Szkoły Podstawowej im. świętego Jana Pawła II. W czwartym tygodniu życia zachorowała na ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z rozwijającym się zespołem niewydolności wielonarządowej. W tym roku pojawiła się szansa, że nowoczesna, intensywna rehabilitacja pozwoli jej stanąć na nogi. Niestety koszt miesiąca rehabilitacji to ok. 28 000 zł., a potrzeba kilku miesięcy.