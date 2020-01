Meteopatów czekają ciężkie dni. Nadciąga rekordowy wyż

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że przez cały weekend nad obszarem kraju panować będzie ciśnienie umiarkowane do wysokiego. Nawet w sobotę, gdy przez kraj przemieszczać się będzie zatoka niżu z frontem atmosferycznym, prognozowane wartości ciśnienia zredukowanego do poziomu morza praktycznie wszędzie przekraczać będą 1015 hPa (wyjątkiem będzie w nocy z piątku na sobotę polskie wybrzeże).

Od niedzieli prognozowany jest szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego (na ogół o 14-16 hPa/24h), a jego najwyższe wartości sięgną nas w poniedziałek. Na Suwalszczyźnie wartość ciśnienia zredukowanego do poziomu morza może sięgnąć 1042 hPa, a na południowym zachodzie nawet 1046-1048 hPa, przy czym część modeli prognostycznych zakłada możliwość osiągnięcia wartości 1050 hPa.

Instytut podaje, że tak duże ciśnienie zdarza się rzadko (raz na kilka/kilkanaście lat), ale nie jest jeszcze rekordowe (w grudniu 1997 w Suwałkach notowano wartość 1054 hPa i to jest najwyższa wartość w powojennej Polsce).

– czytamy w komunikacie.

„W całej Polsce szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego i związany z tym wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu może powodować nadmierne pobudzenie układu nerwowego człowieka, przyczyniając się do wystąpienia trudności z koncentracją uwagi, szczególnie na zachodzie Polski. Niekorzystnie na organizm będzie oddziaływać także duże zachmurzenie i wysoka wilgotność powietrza, zwłaszcza rano, kiedy to mogą również wystąpić mgły i zamglenia. W ciągu dnia utrzymujące się bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne, zwłaszcza na południu Polski, może przyczyniać się do pogorszenia sprawności psychofizycznej. U wielu osób, zwłaszcza podatnych na bodźce meteorologiczne, może wystąpić ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zmęczenie i zdenerwowanie. U meteoropatów dolegliwości bólowe mogą ulec nasileniu”