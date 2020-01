Nie damy fałszować naszej historii, nie damy niszczyć dobrego imienia Rzeczypospolitej, będziemy go bronić – powiedział w sobotę w Bydgoszczy premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, państwo rosyjskie, ustami swoich najwyższych przedstawicieli, próbuje fałszować polską historię.

Szef rządu w Bydgoszczy, w związku z przypadającą 20 stycznia 100. rocznica powrotu do macierzy, złożył kwiaty pod pomnikiem Leona Barciszewskiego – ostatniego przedwojennego prezydenta Bydgoszczy, zamordowanego przez hitlerowców 11 listopada 1939 r. Premierowi towarzyszyli minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Morawiecki podziękował za zaproszenie na święto stulecia powrotu Bydgoszczy i przyłączenia do Rzeczpospolitej i – jak powiedział premier – symbolicznego dokończenia odzyskania naszej niepodległości.

Podkreślił, że Leon Barciszewski był wspaniałym patriotą i człowiekiem, który „był świadkiem i jednocześnie ofiarą strasznych niemieckich zbrodni początku II wojny światowej”.

Zaznaczył, że Leon Barciszewski powiedział kiedyś, że jest sługą społeczności miasta, jest jednocześnie państwowcem.

Premier przypomniał, że mordy dokonane przez Niemców w fordońskiej „Dolinie Śmierci” i w innych miejscach wokół Bydgoszczy, które objęły kilka tysięcy osób, były zemstą za tzw. krwawą niedzielę.

Szef rządu wskazywał, że Polacy pamiętają prawdziwą krwawą niedzielę – 11 lipca 1943 roku na Wołyniu. „To była krwawa niedziela” – mówił.

– oświadczył Morawiecki, przypominając, że dziś „państwo rosyjskie, ustami swoich najwyższych przedstawicieli, próbuje fałszować polską historię”.

Minister Łukasz Schreiber podkreślił, że Bydgoszcz zawsze krzewiła polskość i walczyła o polskość.

„Pamiętamy, że były takie momenty w historii, w roku 1871, gdy rada miejska próbowała podejmować uchwały o uczczeniu stulecia przyłączenia Bydgoszczy do Prus, bo Bydgoszcz już w czasie I zaboru była odłączona od Rzeczypospolitej. Był wówczas człowiek, który potrafił się temu przeciwstawić – Teofil Magdziński. On jako radny powiedział, że byłoby zbrodnią uczczenie takiego wydarzenia”

Minister przypomniał, że nie cała Polska mogła się cieszyć z odzyskania niepodległości 11 listopada 1918.

„19 stycznia 1920 w sali bydgoskiego ratusza niemiecki burmistrz przekazywał klucze do miasta komisarzowi polskiemu, Janowi Maciaszkowi, a dzień później 20 stycznia Bydgoszcz wróciła do macierzy. To jest to nasze stulecie prawdziwej, polskiej Bydgoszczy”