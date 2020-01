Tabak: Drużyny z topu mocno nas weryfkują

Chorwacki trener Stelmetu przyznawał, że w meczach z zespołami z czuba tabeli Stelmet odstaje.

„Nie zagraliśmy dobrego meczu. Nie mogę mieć pretensji do zawodników o wysiłek, zaangażowanie, jakie włożyli w to spotkanie, ale ono nie było dobre w naszym wykonaniu.

Gramy w tym sezonie dobrą koszykówkę, osiągamy dobre wyniki, ale zawsze, kiedy spotykamy się z zespołem z topu ligi wtedy za każdym razem zostajemy mocno zweryfikowani.

Za 3 dni mamy kolejny mecz, trzeba po prostu ten dzisiejszy przeanalizować, wyciągnąć z niego to, co najważniejsze i poprawić w przyszłości to, co było złe”.

Kapitan Stelmetu Łukasz Koszarek dodawał, że dziś przeciwko świetnie grającemu zespołowi z Kazania Stelmet był za wolny i zbyt nieskuteczny:

Stelmet za 4 dni gra w PLK ze Stalą Ostrów. I sztab trenerski czeka na raport od lekarzy o stanie zdrowia 2 graczy.

Drew Gordon już dziś pojechał do szpitala po tym, jak w 3 kwarcie nagle zabolało go kolano i przestraszony pobiegł do szatni. Klub po badaniach powinien wydać komunikat w jego sprawie; dodajmy, że było to nie to samo kolano, co miesiąc temu, kiedy przez chwilę Amerykanin z jego powodu pauzował.

Urazu skręcenia kostki doznał Mikołaj Witliński – jak groźnej pewnie okaże się jutro.

Dość długo po meczu zabiegom poddawał się też Ivića Radić, któremu doskwierał ból kręgosłupa. To jednak nie efekt dzisiejszego meczu, ale długiej podróży do i z Krasnojarska.