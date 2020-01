Lublin pokonany, PSI Enea gra dalej

Pięć dni temu obie drużyny rozegrały mecz ligowy w Gorzowie. W hali przy ul. Chopina nasze koszykarki pewnie pokonały lubelski zespól. Jednak w przeciwieństwie do tamtego pojedynku w zespole z Lublina brakowało Alexis Peterson oraz Agnieszki Szott Hejmej. Z kolei w gorzowskiej ekipie brakowało dzisiaj chorej Agnieszki Kaczmarczyk. Te fakty wskazywały, że będzie to inny niż niedzielny mecz, i tak właśnie było.

Pierwsze dwie kwarty niezwykle wyrównane, z niewielką przewagą gorzowianek, które wygrały pierwszą część spotkania 19:18 zaś drugą 22:21. W trzeciej nasze koszykarki miały spore problemy ze sforsowaniem aktywnej obrony gospodyń, które wygrały tę część meczu 19:11 i na ostatnią przerwę schodziły prowadząc 58:52. Sześć punktów straty w koszykówce to niewiele, a na dodatek w lubelskiej ekipie po 4 faule miały na swoim koncie Brianna Day oraz Julia Adamowicz. Nie to jednak miało decydujące znaczenie dla końcowego wyniku, bo przełomowym momentem były celne rzuty za trzy punkty Laury Juskaite. Po jednym z nich na tablicy wyników pojawił się remis 66:66. Chwilę później Litwinka po raz kolejny celnie rzuciła z daleka i PolskaStrefaInwestycji Enea wyszła na prowadzenie 69:68. Zespół z Lublina musiał zareagować poszerzając obronę strefą, a to z kolei stworzyło więcej miejsca pod koszem z czego podopieczne Dariusza Maciejewskiego skrzętnie skorzystały. Na minutę przed końcową syreną za trzy trafiła Kahleah Copper i gorzowianki prowadziły 80:75. Nie mające nic do stracenia gospodynie przerywały akcje naszych koszykarek faulami, ale nasze panie nie myliły się z linii rzutów wolnych, a gdy na 19 sekund przed końcem meczu Alexis Peterson dwa razy została ukarana przewinieniem technicznym stało się jasne, że dalsza część turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski odbywać się będzie bez miejscowego zespołu, ale za to z udziałem ekipy znad Warty.